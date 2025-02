Leni Klum: „Seit Tag eins der beste Papa!“

Schwärmt von seiner Tochter

In dem Interview schwärmte Seal auch über Tochter Leni. Er habe sie immer unterstützt und ermutigt, „unabhängig“ zu sein und „eine echte Powerfrau“ zu werden, schilderte Seal. Und ergänzte stolz: „Sie war die Erste, die das Familiennest verließ, die Erste, die alleine in New York lebte. Sie hat das einfach durchgezogen.“