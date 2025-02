LIVE ab 17 Uhr: Der LASK muss gegen Rapid ran

Rapid-Trainer Robert Klauß war im Vorfeld des Gastspiels in Oberösterreich bemüht, die aktuelle Lage einzuordnen. „Das Derby war kein Spiel, das man verlieren muss. Wir haben verloren, weil wir zwei, drei Sachen nicht gut gemacht haben. Wir haben den Spielern aber auch gezeigt, dass wir das, was wir in den 90 Minuten gemacht haben, gut gemacht haben“, sagte der Deutsche und betonte: „Die Richtung stimmt grundsätzlich, doch natürlich müssen wir schauen, dass wir kurzfristig Ergebnisse einfahren, um unseren Weg weiter verfolgen zu können. Es ist nicht alles schlecht, aber es gibt Dinge, die wir verändern und verbessern müssen.“