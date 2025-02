Diebische Gedanken: Wie heißen wir nächstes Mal?

„Sachen unter Wert verkauft“

Zu sechs Jahren Haft war der Serbe damals wegen 25 Einbruchsdiebstählen verurteilt worden. Nach drei Jahren durfte er raus. Also fahren wir zu den Burgenländern. Dort ist bekanntlich eh nie wer daheim, weil alle im Wirtshaus sitzen. Ob Stinatz oder Pilgersdorf – wir, also er und ein Landsmann, der ebenfalls angeklagt ist, packen ein, was wir in die Finger bekommen. Schmuck, Bargeld, allfällige Wertgegenstände. Wie groß der Schaden war? „Das kann man so nicht sagen“, meinte der Wiederholungstäter. „Weil die Sachen wurden unter Wert verkauft. Etwa um die Hälfte.“