Trauer in Kärnten, bayrischer Charme und Blender

Der Schock in Villach sitzt tief – besonders bei einem Ehepaar, das über ein Jahr lang mit Attentäter Ahmad G. unter einem Dach lebte. Die Pensionisten sind nun fassunglos – was sie und weitere Nachbarn zu sagen haben, hören Sie in unserer Sendung. Außerdem: Unglaubliche Szenen in Toronto. Ein Passagierflugzeug mit 80 Personen an Bord kam nach einer Bruchlandung kopfüber zum Liegen. Trotz dramatischer Szenen gab es keine Todesopfer, jedoch Dutzende Verletzte.