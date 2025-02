Arbeiterkammer musste 100 Millionen Euro erkämpfen

Wirklich freuen kann sich Markus Wieser nicht. Und das, obwohl der Präsident der NÖ Arbeiterkammer für Jahr 2024 eine wahre Rekordbilanz vorlegen kann. Mehr als 163.000 Arbeitnehmer suchten im vergangenen Jahr Rat bei den Experten – so viele wie noch nie zuvor. Auch die erkämpfte Summe ist unerhört: 99,8 Millionen Euro erstritten die Sozialpartner, teils auch vor Gericht. „Bei jedem achten Fall müssen wir nach persönlichen Beratungsgesprächen intervenieren“, so Wieser. In etwas mehr als 7000 Fällen blieb nur noch der Gang vors Arbeits- und Sozialgericht.