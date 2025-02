Haftstrafe für Schwarze Sonne und Eisernes Kreuz

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung musste sich ein 43-Jähriger am Dienstag in Wels verantworten. Er habe seine dutzenden Nazi-Tätowierungen zur Schau gestellt und in Messengerdiensten Schriftverkehr mit klarem NS-Bezug geführt. Dafür wurde er im großen Schwurgerichtssaal zu einer Haftstrafe verurteilt.