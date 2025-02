Spiel verschoben: Zu kalt für Lionel Messi?

MLS-Start am Wochenende

Das erste Meisterschaftsspiel in der neuen MLS-Saison bestreiten Messi und Co. dann am kommenden Samstag. Zum Auftakt trifft man zu Hause auf New York City FC. Inter Miami startet als Mitfavorit auf den Titel in die Saison. In der letzten Spielzeit schied die Messi-Truppe nach dem ersten Tabellenplatz im Grunddurchgang schon im Playoff-Halbfinale gegen Atlanta United aus.