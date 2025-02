Praktikantin begrapscht: „Mehr als grenzwertig!“

„Wieso stellst du dich so kindisch an?“, fragt ein 32-Jähriger, nachdem die junge Praktikantin versucht hatte, seine verbalen und handfesten Annäherungen mit einem nervösen Lächeln abzutun. Chatnachrichten mit sexuellem Inhalt, anzügliche Videos und unsittliche Berührungen soll die 17-Jährige im Juni des Vorjahres während ihres Ferialpraktikums als Kellnerin im Freibad-Restaurant erduldet haben. In ihrer Not vertraute sie sich dem Bademeister an.