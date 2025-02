Jugendbande plündert Pakete aus Empfangsboxen

Als fünf Jugendliche am Sonntagabend in Wien-Liesing an den Briefkästen eines Mehrparteienhauses hantierten, alarmierte eine besorgte Bewohnerin die Polizei. Sie berichtete den Beamten, dass die Teenager Abholscheine aus den Briefkästen entnommen und damit mehrere Empfangsboxen geöffnet hätten.