Fünf Wochen vor Wahl wächst Plakat-Dschungel zu

Umwegrentabilität am Stammtisch

Es ist ein notwendiges Übel, sagt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Auch wenn laut Wahlmotivforschung der direkte Nutzen in keinem Verhältnis zu den deutlich billigeren Kommunikationswegen über den persönlichen Kontakt oder Social Media steht, ergebe sich eine Art Umwegrentabilität. „Wenn zum Beispiel am Stammtisch darüber geredet wird, schaffe ich es als Wahlkämpfer, meine Botschaften in Umlauf zu bringen.“