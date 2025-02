Langenwang: Kampfansage der FPÖ an ÖVP-„Absolute“

Was würde er ändern? „Die Wohnungsvergabe auf neue Beine stellen, den Siglhof als Kulturzentrum weiterentwickeln, einen Platz für die Jugend schaffen, eine Lösung für den Bauhof finden“, zählt er als einige Punkte auf. Die Kinderbetreuung sei Langenwang schon wieder an der Kapazitätsgrenze. Könighofer will eine „strategische Entwicklung von Langenwang“ und genau festlegen, wo man in fünf bzw. zehn Jahren stehen will. Listenplatz 2 nimmt übrigens sein guter Freund Oliver Brunnhofer ein, er ist Pressesprecher von Soziallandesrat Hannes Amesbauer.