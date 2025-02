Mann (38) stürzte in Ruine von Schwimmbad ab

Die Einsatzkräfte mussten am Freitagabend in Laßnitzhöhe (Steiermark) ausrücken: Eine Mann (38) war im alten, baufälligen Schwimmbad vom Dachboden gestürzt. In dem „Lost Place“ kommt es immer wieder zu Einsätzen. Bei einem ähnlichen Unfall in Niederösterreich war erst vor Kurzem eine 15-Jährige gestorben.