Diana und Charles: Eigenartiger Verlobungsauftritt

Was sie gebraucht hätten, konnten sie einander nicht geben

Diana schien damals aufgrund ihrer Herkunft eine perfekte Partie für den Thronfolger. Heute, im Nachhinein, weiß man aber angesichts der tragischen Entwicklung der Verlobung folgenden Ehe und vor allem aus unzähligen Interviews und Mitteilungen – sowohl von Diana und Charles, als auch aus deren Umfeld –, dass hier zwei Menschen zusammenkamen, die wohl niemals miteinander glücklich geworden wären. Zwar hatten beide eine schwere Kindheit und Jugend und suchten daraufhin – so entnimmt man es ihren späteren Biografien – das Gleiche im Leben, nämlich Stabilität und emotionalen Schutz in einer Beziehung. Aber was beiden fehlte, konnten sie nicht beieinander finden, sondern nur außerhalb ihrer Ehe.