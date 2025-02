Der KAC qualifiziert sich für die Champions League

Superlauf vorbei

Es ging mit 2:2 in die Verlängerung – in der St-Amant in Minute 62 mit dem zweiten Rebound die Niederlage des KAC mit dem 2:3 besiegelte. Damit ging auch Klagenfurts Superlauf in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu Ende – davor hatte man dort vier Siege in Folge gefeiert.