GAK-Turbo Frieser: „Können gegen jeden gewinnen!“

Diesmal aber will der GAK ein Spielverderber sein: „Wir spielen daheim und wenn wir unser Ding durchziehen, defensiv gut stehen und nach vorne Nadelstich setzen, können wir gegen jeden gewinnen.“ Das 2:1 in Altach war eine große Erleichterung: „Das war ein wichtiger Sieg für den Kopf, denn Altach war gut, hat im Gegensatz zu uns halt die Tore nicht gemacht. Wobei es vor der Punkteteilung eigentlich nur eineinhalb Punkte waren. Wichtiger wäre es, auch das nächste Spiel in Altach zu gewinnen.“