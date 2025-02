Kultur und Bildung sind immer die richtige Wahl

Tausende Teilnehmer

Die Angebote richten sich zurzeit an 800 Kulturverantwortliche, an 650 Bildungsgemeinderäte, an 1250 in der kommunalen Kommunikation tätige Menschen, an die über 50.000 registrierten Obleute, Funktionäre im niederösterreichischen Freiwilligenwesen. 3175 Teilnehmende aus 472 Gemeinden besuchten während der vergangenen fünf Jahre die praxisnahen, interdisziplinären und spartenübergreifenden Lehrgänge, Kurse, Impulsseminare sowie Denkforen der hauseigenen Akademie. Lammerhuber: „Wir laden alle Interessierten herzlich ein.“