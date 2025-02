Seit knapp 30 Jahren Tischler aus Leidenschaft

Nun stattete Manuel Gomernik einen Spontanbesuch in der autArK-Zentrale in Klagenfurt ab. „Mit diesem Besuch habe ich wirklich nicht gerechnet. Umso schöner ist es, Manuel Gomernik und seine Familie nach so langer Zeit wiederzusehen“, freut sich Andreas Jesse. Die Tischlerei Schellander in Klagenfurt ermöglichte dem motivierten Nachwuchs-Tischler mit 17 Jahren eine solche Ausbildung zu absolvieren.