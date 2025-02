Scooter, Moped, Fußgänger: Unfallserie in Graz

Ähnlich das Szenario gegen 14.30 Uhr in der Alten Poststraße: Ein 67-jähriger Grazer wollte von einem Supermarkt-Parkplatz nach rechts in die Straße einbiegen. Als er vor dem dortigen Radweg anhielt, krachte ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter in den stehenden Pkw. Auch er wurde leicht verletzt und ins UKH eingeliefert.