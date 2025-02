Aufsteiger Kuchl will auch im Frühjahr performen

Aufsteiger Kuchl machte in der Hinrunde der 3. Liga eine ausgezeichnete Figur. Trainerfuchs Tom Hofer kann mit dem siebenten Platz mehr als zufrieden sein. Im Frühjahr will man an die Leistungen anschließen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das Studiogespräch mit Kuchl-Trainer Hofer gibts im Video.