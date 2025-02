Wiener-Linien-Bus erfasst Fußgänger: Heli-Einsatz

Rettungseinsatz am Stephansplatz

Es handelte sich aber nicht um den einzigen Rettungseinsatz an diesem Morgen in Wien: Auch am Stephansplatz waren die Einsatzkräfte gefordert. Ein 24-jähriger Öffi-Nutzer erlitt in der U-Bahn einen medizinischen Notfall und rutschte in dessen Folge vom Sitz.