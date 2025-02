Afghanischer Attentäter ++ Gespräche in Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nach dem Scheitern der FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen Gespräche zur Regierungsbildung aufgenommen. Und: In München fuhr ein 24-jähriger abgelehnter Asylwerber aus Afghanistan mit einem Auto in eine Menschengruppe. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 13. Februar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.