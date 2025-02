Handyverbot an steirischen Schulen: Erlass ist da

Von „Handygarage“ bis Schultasche

Laut dem Erlass besteht die Möglichkeit, dass „Mobiltelefone während des Unterrichts in ausgeschaltetem Zustand von allen an einer bestimmten Stelle in der Klasse abgelegt werden (,Handykorb‘, ,Handygarage‘, aber auch die eigene Schultasche etc.)“. Die öffentliche Hand übernimmt die Haftung bei Beschädigung oder Verlust. Empfohlen wird ein Inkraftsetzen „jedenfalls bis inklusive der sechsten Schulstufe“. Die Hausordnungen sind der Bildungsdirektion zur Kenntnis zu bringen und in der Schule anzuschlagen.