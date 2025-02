ÖSV-Talent nur sechs Zehntel hinter Marco Schwarz

Ein Ski-Talent am Weg nach oben! Der Wolfsberger Oscar Heine wurde beim Europacup in Spanien vorige Woche im Slalom starker Zweiter. Die größte Talentprobe hat er allerdings im Jänner als Vorläufer beim Weltcup in Schladming abgelegt. So verlor er im zweiten RTL-Durchgang nur sechs Zehntel auf Ex-Weltmeister Marco Schwarz, war auch sonst immer bei den Stars dabei.