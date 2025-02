Stall ist nach Aufprall von Auto einsturzgefährdet

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte in St. Georgen an der Gusen in Trab gehalten. Ein 46-Jähriger aus Ried/Riedmark war mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Stall gerammt. Der Lenker verlor das Bewusstsein, das Gebäude ist einsturzgefährdet.