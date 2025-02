Mafiaboss geschnappt und nach Linz ausgeliefert

Der 30-Jährige wurde am 29. Jänner am Genfer Flughafen in der Schweiz bei der Einreise aus Pristina festgenommen werden. Der 30-Jährige hatte in Mazedonien eine Namensänderung durchgeführt. Das bekamen die Behörden allerdings mit, und passten die Fahndungsausschreibung diesbezüglich an.