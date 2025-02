Schneeglöckchen läuten langsam den Frühling ein

So geht‘s am besten

Mein Tipp aus der Praxis: Schneeglöckchenzwiebeln werden im Spätsommer oder Herbst gepflanzt. Da sie schnell austrocknen, sollten sie zügig in die Erde. Noch besser ist die Methode „In the Green“ – wie es die Engländer nennen: Hierbei werden „Tuffs“ während der Blüte oder kurz danach ausgegraben, geteilt und gleich wieder mit Abstand gepflanzt. So entsteht schnell ein Blütenteppich.