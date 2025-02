Liebevolle Warnung: „Vorsicht – Nagetätigkeiten!“

„Hier leben und arbeiten Biber. Aufgrund ihrer Nagetätigkeiten können Bäume in Ufernähe umstürzen“ – so die tierische Warnung. Parallel begeben sich die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün auf tägliche „Streife“ entlang der Drau, um die Wege entlang des Flusses zu kontrollieren. „Da angeknabberte Bäume in unserem ,Biber-Creek’ tatsächlich umstürzen und eine Gefahr darstellen könnten“, wie es amüsant heißt.