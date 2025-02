Globale Unordnung und die Rolle der Großmächte

Als Vortragender analysierte Geopolitik-Experte Christian Kesberg die aktuellen globalen Entwicklungen. „Wir leben in einer Ära der globalen Unordnung“, zieht Kesberg gleich ein wenig optimistisches Resümee. Dazu haben viele überlappende Krisen, verstärkt durch die Schockwirkung von Pandemie und Ukrainekrieg, die Welt nach Jahrzehnten der geopolitischen Sorglosigkeit und Langeweile nun in ein neues Zeitalter manövriert. „Informationen über Krisen, Kriege und Katastrophen kommen nun in Echtzeit an und verdichten sich in den Köpfen der Menschen zu allgegenwärtigen Zukunftsängsten, die den Boden für Nationalpopulisten, Autokraten und Despoten aufbereiten“, so Kesberg.