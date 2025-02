Neubauten in OÖ gegen den bundesweiten Trend

Wunsch nach Freiraum

„Die Talsohle ist so weit durchschritten, es geht wieder nach oben. Wir befinden uns im Aufwind“, ist Zoidl optimistisch. Das durchschnittliche Projekt in OÖ umfasst 21 Wohneinheiten und fällt im Vergleich zur Hauptstadt Linz mit 29 Einheiten wesentlich kleiner aus. Die mittlere Wohnnutzfläche liegt bei 75 Quadratmetern, in Linz bei rund 64. „Dem Wunsch nach Freiraum wird zu 98 Prozent nachgekommen. Entweder mit Balkonen, Loggien oder Gärten“, so Alexander Bosak von der Bauträgerdatenbank Exploreal.