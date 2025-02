„Schwarz“ massiert, trotzdem Beihilfen kassiert

Nach kurzer Beratung entschied sich der Schöffensenat unter Mair für einen Schuldspruch. Der Mann fasste eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe von 1200 Euro aus. An die ÖGK muss er 5700 Euro bezahlen. Auch um die Gutmachungen der restlichen Schadenssumme muss sich der Mann – außergerichtlich – kümmern. Staatsanwalt, Verteidiger und Angeklagter nahmen das Urteil an. „Ich will diese Schulden zurückzahlen“, beteuerte der Mann.