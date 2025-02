„Verurteilen Sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?“, will Lena Schilling zu Beginn der Diskussion von Heinz Christian Strache wissen. Strache entgegnet: „Das tue ich. Im Unterschied zu ihren Parteikollegen sind wir keine Kriegshetzer, wollen nicht Waffen und Munition weiter liefern und den Krieg nicht in Richtung atomare Bedrohung führen. Wir wollen eine Friedensbewegung erleben sie Donald Trump bereit ist zu unterstützen. Ich vermisse diese Art der Politik. Ich erlebe nur Kriegszündler in letzter Zeit.“ Aufgrund der Russland-Sanktionen habe Europa eine massive Selbstbeschädigung erlebt.