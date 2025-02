Was haben die Männer in NÖ heuer bloß angestellt?

Rosen und Süßes

Die Vorlieben bei der Geschenkeauswahl unterscheiden sich zwischen Enns und Leitha allerdings nur marginal vom österreichweiten Trend. An erster Stelle rangieren mit 48 Prozent Blumen. Wobei Rosen nach wie vor der große Renner sind, gefolgt von Tulpen und Orchideen. Gerne – nämlich zu 38 Prozent – greift man am Valentinstag auch zu Pralinen oder anderen Süßigkeiten. Und immerhin 15 Prozent schenken mittels Gutscheinen Zeit für gemeinsame Restaurant-, Kino- oder Theaterbesuche. In Summe rechnet der Handel in Niederösterreich mit rund 40 Millionen Euro Umsatz.