Starkoch Alfons Schuhbeck muss erneut vor Gericht

Nun werden dem Starkoch laut „Bild“ Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchter Betrug in fünf Fällen und Subventionsbetrug in 19 Fällen vorgeworfen. Er soll unrechtmäßig staatliche Hilfen kassiert und Beiträge für gesetzliche Krankenkassen nicht fristgerecht bezahlt haben.