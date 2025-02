„Geringe Umweltschäden“ nach Maco-Brand

Eines konnte die Stadt ausschließen: „Bisher sei nichts in die Salzach gelangt“, heißt es. Auch die Hallenkonstruktion sei nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen, wie es anfangs den Anschein hatte. Es bestehe jedenfalls keine Einsturzgefahr mehr. Die Brandursache konnte die Polizei bereits klären: Es waren „technische Ursachen im Bereich eines elektrolytischen Reinigungsbeckens“, die das Feuer auslösten. Über die Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Informationen.