Kickende Damen für Mannschaft gesucht

Mit einem Posting auf Facebook hat der SV Arnoldstein dieser Tage für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin wird angekündigt, dass man ab dem Sommer mit einer Damenmannschaft beginnen möchte. „Es gibt derzeit Damen aus Arnoldstein, die in einem anderen Verein kicken. Sie würden gerne in unserer Gemeinde spielen und so ist die Idee einer eigenen Damenmannschaft entstanden“, berichtet Siegfried Mödritscher, sportlicher Leiter des SV Arnoldstein.