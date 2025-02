Das ist der härteste Riesentorlauf der Welt!

Der Wilde Grube Ride bietet neben dem Rennen am gesamten Wochenende von 4. bis 6. April 2025 ein umfangreichen Rahmenprogramm. Den Auftakt bildet am Freitag eine Pasta-Party am Dorfplatz in Neustift, bei der sich Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen bei Livemusik auf das Event einstimmen können. Der Renntag am Samstag wird mit musikalischen Highlights und einer großen Siegerehrung abgeschlossen, bevor es zur After Race Party beim Sporthotel Mutterberg geht. Der Sonntag sorgt mit musikalischen Darbietungen für einen runden Abschluss des Event-Wochenendes.