Energiesparmesse zwischen Sparstift und Zuversicht

Mit 380 Ausstellern sind in etwa so viele da wie im Vorjahr, trotzdem hat sich das Angebot für die von der „Krone“ präsentierte WEBUILD-Energiesparmesse in Wels heuer ordentlich durchgemischt. So sind gleich 60 neue Aussteller von 7. bis 9. März mit dabei. Positiv: Die Baubranche hat offenbar das Schlimmste der Krise hinter sich.