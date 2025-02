Eingefrorene Leiche im Wassergraben entdeckt

Tirol: Frau stürzte in Teich und überlebte

Erst am Sonntag überlebte eine 54-jährige Thailänderin in Tirol den Sturz in einen Teich, da zwei Radfahrer zufällig vorbeiradelten und die Hilferufe der Frau hörten. Die Biker reagierten sofort und eilten der Frau zu Hilfe. „Ich wollte zuerst mein Rad über die Eisfläche zu ihr hinschieben, doch das war zu kurz“, ließ der 57-Jährige die dramatischen Sekunden Revue passieren.