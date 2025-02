Abbruch wegen Elfer! Eklat bei Galatasaray-Spiel

Die Adana-Mannschaft verließ das Spielfeld in der 34. Minute. Zuvor war Galatasaray durch einen Elfmeter in Führung gegangen (12.). Die Elfmeter-Entscheidung wegen eines mutmaßlichen Fouls im Strafraum bezeichnete der Verein als unfair. Der stellvertretende Vorsitzende von Galatasaray, Metin Öztürk, reagierte mit Unverständnis. Wenn jedes Team wegen eines ungerechten Elfmeters den Platz verlassen würde, wäre jede Liga in vier Wochen beendet, zitierte Anadolu Öztürk.