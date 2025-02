105.000 Wintersportler kamen in den Ferien nach NÖ

Geplantes Saisonende ist in fünf Wochen, sieht auch Landeschefin Johanna Mikl-Leitner sonnige Aussichten. Denn in benachbarten Bundesländern fangen die Ferien erst an: „Wir hoffen auf zahlreiche Gäste aus der Steiermark, Oberösterreich und dem Burgenland.“ Denn vor allem als Urlaubsziel für Familien konnte sich Niederösterreich in den vergangenen Jahren positionieren. „Viele Kinder haben bei uns ihre ersten Schwünge auf der Piste geschafft und dadurch eine Begeisterung für den Wintersport entwickelt“, so Mikl-Leitner.