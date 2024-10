Winterspaß gibt es in NÖ heuer „all inclusive“

August rekordverdächtig, September fiel ins Wasser

Zusätzlich will man den Winter gänzlich wetterunabhängig machen, forciert die 365-Tage-Saison mit Angeboten der kulturellen sowie kulinarischen Art. Zeitgleich will man die Städte des weiten Landes besser bewerben – als „Basisstation“ für einen Aufenthalt in Niederösterreich. Eine Strategie, die aufgeht: Immerhin übertraf der Tourismus heuer bis Ende August das Vorjahr um 1,3 Prozent. Der August selber lag mit einem Plus von 7,3 Prozent bei den Nächtigungszahlen auf Rekordniveau. Der September fiel aufgrund der Flutkatastrophe in Wasser.