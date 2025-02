Duo (25, 20) zog Spur der Verwüstung durch Abtenau

Ein 25-Jähriger und ein 20-Jähriger waren in der Nacht auf Samstag in zerstörerischer Absicht in Abtenau unterwegs. Sie besprühten mit Graffitis mehrere Gebäude, Auslagenfenster, Hauswände, Garagen und fünf Autos. In einer Kapelle versprühten sie einen Feuerlöscher, zogen weiter zu einem Schranken, den sie anzündeten, und stahlen zu schlechter Letzt alkoholische Getränke aus einem Kellerabteil.