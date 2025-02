Deutscher beim Rodeln lebensgefährlich verletzt

Mann schwebt in Lebensgefahr

Per Rettungshubschrauber wurde der Mann, der keinen Helm trug – er schwebt aufgrund multipler Verletzungen nun in Lebensgefahr – zum UKH Salzburg geflogen. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei noch eruiert, seine Freunde dürften davon jedenfalls nichts mitbekommen haben.