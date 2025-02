ÖFB-Teamspieler klopft beim FC Bayern München an

Weder Leroy Sane noch Kingsley Coman und Serge Gnabry können sich zu 100 Prozent sicher sein, auch kommende Saison unter Vincent Komapny gesetzt zu sein. Gut möglich, dass der Belgier im Sommer auf den Flügeln nachrüsten will. Und bei einem Marktwert von zwölf Millionen Euro würden die Verantwortlichen an der Säbener Straße wohl auch nicht aus allen Wolken fallen – wenngleich die Münchner zumindest öffentlich noch kein Interesse an Wimmer bekundet haben.