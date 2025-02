„Ich mag das Bild der Powerfrau gar nicht“

Es ist tatsächlich ein Spagat. Das widerspricht sich einfach, denn als Schauspielerin muss ich ganz eintauchen in die emotionale Welt der Figur und als Regisseurin muss ich ständig ansprechbar sein, die Übersicht behalten. Zum Glück hatte meine Figur nicht so viele Drehtage und ich konnte mich auf die Regie konzentrieren. Alleine geht das aber natürlich nicht, sondern ich habe ein ganz starkes Team um mich rum. Ich mag das Bild der Powerfrau auch gar nicht, das bedeutet immer Überforderung. Es ist wichtig, Aufgaben auf verschiedene Schultern zu verteilen. So arbeite und lebe ich auch.