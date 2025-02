Kammerschauspielerin Gerti Pall in Graz verstorben

Als Lieschen in Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ gab Gerti Pall 1951 am Grazer Schauspielhaus ihr Debüt; nach Engagements in Stuttgart, Frankfurt am Main und Hannover kehrte sie 1972 zurück und blieb dem Haus bis 2015 treu. Ihre Rollen zogen sich quer durchs Repertoire, als Herzogin von Olivarez in Schillers „Don Carlos“ beeindruckte sie ebenso wie als Avdotja Nasarovna in „Iwanow“ von Tschechow, als Teiresias in „Ödipus“ oder Gertrud in Shakespeares „Hamlet“. Einen letzten großen Erfolg hatte sie 2009 gemeinsam mit Helmuth Lohner in „Die Glut“ von Sándor Márai.