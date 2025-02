Deutsche erhält drei Jahre Haft für Mord an Sohn

Der Vorfall ereignete sich bereits im Juni 2023 in Wilhelmshaven. Die heute 57-Jährige zündete einen Holzkohlegrill in einem abgedichteten Wohnwagen an, um sich selbst und ihren wehrlosen Sohn zu töten. Entgegen ihrem Plan wachte die Frau nach dem Einschlafen wieder auf, ihr Sohn starb.