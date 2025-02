Mehr Lkw-Tote: Die Ursachen bei Mensch & Maschine

Unfallanteil und Todesfälle mit Lkw im Steigen

Solche und ähnliche Fälle sind leider keine Seltenheit: Immer wieder stoßen die Beamte bei Kontrollen auf „fahrende Wracks“ und sind oft selbst von ihren Fünden überrascht. „Unfälle mit Lkw haben einen viereinhalbfachen Anteil an Todesopfern“, weiß David Nosé vom ÖAMTC: „Und leider steigt der Anteil seit Jahren tendenziell wieder an.“ Bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen liegt Niederösterreich laut Daten von 2023 mit 200 Lkw-Unfällen mit Personenschaden nur hinter Oberösterreich an 2. Stelle, mit 20 Todesfällen allerdings mit Abstand an der Spitze – doppelt so viel wie 2019.