Tod in Zementfabrik ++ Koalitions-Poker um Posten

In einer ehemaligen Zementfabrik in Niederösterreich stürzte am Donnerstagnachmittag eine 15-Jährige tödlich. Die Polizei ermittelt. Und: Die FPÖ- und ÖVP-Chefs setzten die Koalitionsverhandlungen im kleinen Kreis fort. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 7. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.