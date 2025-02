Seit zehn Jahren ein Garant für regionale Produkte

Seit vielen Jahrzehnten finden Kunden die Eier von Familie Wakonig aus St. Georgen am Sandhof in heimischen Einzelhandel. „Wir haben uns bereits vor 80 Jahren auf die Eierproduktion spezialisiert“, erzählt Barbara Wakonig, die gemeinsam mit ihrer Familie den Betrieb im Norden von Klagenfurt betreibt. Und auch sonst haben die Wakonigs im Bereich der Vermarktung in Kärnten Pionierarbeit geleistet. Denn vor 20 Jahren eröffnete die Familie eine der ersten Selbstbedingungshütten.